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Mersin Hava Durumu! 30 Temmuz Perşembe Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 30 Temmuz 2026'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 35 dereceyi bulacakken, gece 24-25 derece arasında seyredecek. Yüksek nem, bunaltıcı bir hava oluşturacak. 31 Temmuz ve 1 Ağustos'ta sıcaklık benzer seviyelerde devam edecek. Bu dönemde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması, bol su içmesi ve koruyucu önlemler alması önem taşıyor. Güneşten korunmak için hafif giysiler tercih edilmelidir.

Mersin Hava Durumu! 30 Temmuz Perşembe Mersin hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Mersin'de 30 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 35 derece civarında olacak. Gece ise hava 24 - 25 derece arasında kalacak. Bu sıcaklıklar, Mersin'in yaz iklimine uygun. Nem oranının yüksek olacağı öngörülüyor.

Bugün, Mersin'de hava oldukça sıcak. Gündüzde sıcaklık 35 dereceye ulaşacak. Gece ise 24 - 25 derece arasında seyredecek. Yüksek nem ile birlikte bunaltıcı bir hava beklentisi var. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek.

31 Temmuz Cuma günü sıcaklığın 35 derece civarında olması bekleniyor. 1 Ağustos Cumartesi günü ise sıcaklık 34 - 35 derece arasında kalacak. Bu günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Nem oranının yüksek olması muhtemeldir.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olunmalı. Öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirecekler önlem almalı. Gölgelik alanlarda zaman geçirmek faydalı olabilir. Bol su içmek önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşten korunmak için koruyucu krem kullanılması önerilir. Ayrıca şapka takmak da koruyucu bir önlem olabilir.

Mersin'de 30 Temmuz 2026'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri almak önemlidir. Sağlığınızı korumak için dikkatli olmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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