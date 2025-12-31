Mersin Hava Durumu! 31 Aralık Çarşamba Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 31 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu yağışlı ve serin olacak. Yılın son günü, sıcaklıklar 5 ile 7 derece arasında değişecek. Yağışlı hava koşulları etkili olacak. Bu nedenle, dışarı çıkarken uygun kıyafetler ve şemsiye almak gerekecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman bir seyir izleyecek. 1 Ocak 2026 Perşembe günü, hava sıcaklıkları 1 ile 11 derece arasında olacak. Yağışlı hava koşulları bu günde de devam edecek. 2 Ocak 2026 Cuma günü ise sıcaklıklar 1 ile 10 derece arasında olacak ve genellikle az bulutlu bir hava bekleniyor. 3 Ocak 2026 Cumartesi günü biraz değişiklik var. Sıcaklıklar 4 ile 9 derece arasında olacak. Havada açık olacak.

Bu dönemde özellikle yağışlı günlerde dikkatli olmalısınız. Dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar giymek önemlidir. Su geçirmez kıyafetler de ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Hava sıcaklıklarının düşük olduğu günlerde ise kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgardan korunmak için rüzgar geçirmez giysiler kullanmalısınız. Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman hale gelse de, ani değişimlere hazırlıklı olmalısınız.