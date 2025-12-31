HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin Hava Durumu! 31 Aralık Çarşamba Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 31 Aralık 2025'te yağışlı ve serin bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 5 ile 7 derece arasında değişmesi planlanıyor. Yeni yılın ilk günlerinde ise hava sıcaklıkları 1 ile 11 derece arasında olacak. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymek önem taşıyor. Rüzgar geçirmeyen giysiler de koruma sağlar. Düşük sıcaklıklara karşı kat kat giyinerek hazırlıklı olunması öneriliyor.

Mersin Hava Durumu! 31 Aralık Çarşamba Mersin hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Mersin'de 31 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu yağışlı ve serin olacak. Yılın son günü, sıcaklıklar 5 ile 7 derece arasında değişecek. Yağışlı hava koşulları etkili olacak. Bu nedenle, dışarı çıkarken uygun kıyafetler ve şemsiye almak gerekecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman bir seyir izleyecek. 1 Ocak 2026 Perşembe günü, hava sıcaklıkları 1 ile 11 derece arasında olacak. Yağışlı hava koşulları bu günde de devam edecek. 2 Ocak 2026 Cuma günü ise sıcaklıklar 1 ile 10 derece arasında olacak ve genellikle az bulutlu bir hava bekleniyor. 3 Ocak 2026 Cumartesi günü biraz değişiklik var. Sıcaklıklar 4 ile 9 derece arasında olacak. Havada açık olacak.

Bu dönemde özellikle yağışlı günlerde dikkatli olmalısınız. Dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar giymek önemlidir. Su geçirmez kıyafetler de ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Hava sıcaklıklarının düşük olduğu günlerde ise kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgardan korunmak için rüzgar geçirmez giysiler kullanmalısınız. Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman hale gelse de, ani değişimlere hazırlıklı olmalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yılın son gününe dikkat! 45 ile uyarı: 10 derece fark edecekYılın son gününe dikkat! 45 ile uyarı: 10 derece fark edecek
Cezaevlerinden tahliye olan on binlerce kişi kuyrukta görüntülendi!Cezaevlerinden tahliye olan on binlerce kişi kuyrukta görüntülendi!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

ŞOK'a dikey süpürge geliyor!

ŞOK'a dikey süpürge geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.