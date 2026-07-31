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Mersin Hava Durumu! 31 Temmuz Cuma Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 31 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 34-35 dereceye ulaşacak, gece ise 24-25 derece civarında kalacak. Yüksek nemle birleşen bu sıcaklıklar, bunaltıcı bir hava oluşturabilir. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıklar devam ederken, sağlıklı kalmak için bol su içmek ve dışarıda koruyucu önlemler almak önemlidir. Yaşlılar ve çocuklar için dikkatli olmak şart.

Mersin Hava Durumu! 31 Temmuz Cuma Mersin hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 31 Temmuz 2026 Cuma günü, Mersin'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 34 - 35 derece civarında. Gece ise sıcaklığın 24 - 25 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Mersin'in yaz iklimine uygun olarak yüksek nem ile birleşecektir. Böylece, bunaltıcı bir hava durumu oluşabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 1 Ağustos Cumartesi günü sıcaklığın 33 - 34 derece olması tahmin ediliyor. 2 Ağustos Pazar günü ise hava sıcaklığının 35 - 36 derece civarında olacağı öngörülüyor. Bu da açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

Sıcak günlerde öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Güneş ışınları dik açıyla geldiğinde, koruma sağlamak gerekir. Dışarı çıkmanız gerektiğinde hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Bol su içmek, güneş koruyucu ürünler kullanmak sağlığınızı koruyacaktır. Özellikle yaşlılar ve çocuklar, yüksek sıcaklıkların yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı daha dikkatli olmalıdır.

Mersin'deki hava durumu bugün sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Sıcak hava koşullarına uygun önlemler almak, sağlığınızı korumak için önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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