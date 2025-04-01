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Mersin'in çöpten enerji üretme kapasitesi artıyor

01.04.2025 16:40
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Mersin'de katı atık düzenli depolama tesisleri sayesinde kentin katı atıkları elektriğe dönüşürken, tesislerin kapasitesi her geçen yıl artarak saatte 20,2 megawata çıktı.

Mersin'in çöpten enerji üretme kapasitesi artıyor

Mersin’i her geçen gün daha temiz ve yaşanılabilir bir kent haline getirmeyi hedefleyerek; Silifke’de Göksu, Tarsus’ta Gürlüve, Akdeniz’de Sarıibrahimli’de yer alan katı atık düzenli depolama tesisleri sayesinde kentin katı atıklarını elektriğe dönüştüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, tesislerin kapasitelerini artırıyor.

Sarıibrahimli Mahallesi’nde yer alan tesisteki elektrik enerjisi üretim alanına yeni gaz motorları ekleyerek, tesisin bu alandaki kurulu gücünü yüzde 22 oranında artıran Büyükşehir Belediyesi, bu sayede tüm sahaların kurulu gücünü de saatte toplam 20,2 megawata çıkarmış oldu. Böylece şu anda saatte 15 megawatt elektrik üretilebilir hale geldi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığında görev yapan elektrik elektronik mühendisi Aslıhan Kula, 3 düzenli depolama tesisi ile çöplerin ayrıştırılarak bertaraf noktasından elektrik üretim noktalarına olan serüvenini anlattı. Belediye olarak üretim kapasitelerini düzenli olarak artırmak istediklerini kaydeden Kula, "Merkez sahamızdaki elektrik üretim tesisimize 2 ünite daha ekleyerek, tüm tesis olarak kurulu gücümüzün elektrik üretim kapasitesini 20,2 megawata çıkardık. 2024 yılında 94 bin megawatt elektrik üretimi gerçekleştirdik ve 115 bin hanenin aydınlatma enerjisine denk gelen elektrik üretimi yaptık. Artan kapasitemizle birlikte, bu üretimin üzerine koyarak üretim yapmaya devam edeceğiz. Çöp bizim için sorun değil, üretim olarak şehrimize dönüş sağlayacak" dedi.

Büyükşehir Belediyesinin yenilenebilir enerji konusundaki yatırımlarının da devam edeceğini ifade eden Kula, "Yenilenebilir enerji kaynağı kullanarak da elektrik üretiyoruz. Bu sayede ülke ve belediyemizin ekonomisine katkı sağlıyoruz. Dünyada iklim krizi tüm insanlık için sorun olmaya devam ediyor. Bu kapsamda metan gazını elektrik üretiminde hammadde olarak kullanıp, zararlı etkilerini de minimize ederek üretim yapmaya devam ediyoruz. Böylece dünyamıza, iklime ve çevreye de katkıda bulunuyoruz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi, kentte oluşan evsel nitelikli atıkların değerlendirilip ekonomik değer oluşturması ve olumsuz çevresel etkilerin giderilmesine hızla devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında bu tesislerde toplam 719 bin 209 ton evsel nitelikli katı atığı bertaraf etti. İlçelere kurduğu 9 aktarma istasyonu ile 2024 yılında 609 bin 310 ton evsel nitelikli atığın, 3 katı atık düzenli depolama tesislerine taşınmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Merkez, Silifke ve Tarsus Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerindeki Biyogaz Elektrik Üretim Tesislerinde saatte ortalama 11 megawatt elektrik enerjisi üretimi yaptı ve yıl boyunca 115 bin hanenin aydınlatma enerjisine denk gelen toplam 94 bin 334 megawatt elektrik üretimi gerçekleştirdi.Bu içerik kadir.gunduz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin çöp
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