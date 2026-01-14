HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mersin Limanı’nda 280 bin sentetik hap ele geçirildi

Mersin’de gümrük muhafaza ekipleri tarafından yürütülen takipli çalışmalar sonucunda, yurtdışından gelerek yeniden yurtdışına sevk edilmek istenilen 280 bin sentetik hap ele geçirildi.

Mersin Limanı’nda 280 bin sentetik hap ele geçirildi

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı ekipler, suç ve suçlularla mücadele kapsamında hassas, titiz ve takipli çalışmalar yürüttü.

Mersin Limanı’nda 280 bin sentetik hap ele geçirildi 1

SENTETİK ECZACI ÜRÜNÜ HAP ELE GEÇİRİLDİ

Bu çalışmalar neticesinde, yurtdışından Mersin Limanı’na gelen ve buradan tekrar yurtdışına gönderilmesi planlanan, geçici depolama alanında bulunan 50 koli içerisinde toplam 280 bin adet pregabalin etken maddeli sentetik eczacı ürünü hap ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kars'ta 1 yaşındaki bebek için ekipler seferber olduKars'ta 1 yaşındaki bebek için ekipler seferber oldu
Çok sayıda Avrupa ülkesi, İranlı büyükelçileri çağırdıÇok sayıda Avrupa ülkesi, İranlı büyükelçileri çağırdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mersin uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adliyede savcıdan, kadın hakime silahlı saldırı!

Adliyede savcıdan, kadın hakime silahlı saldırı!

Trump'tan İran kararı: "Derhal yürürlüğe girdi"

Trump'tan İran kararı: "Derhal yürürlüğe girdi"

Galatasaray İstanbul'a getirdi! Fenerbahçe imza attırıyor!

Galatasaray İstanbul'a getirdi! Fenerbahçe imza attırıyor!

İran paylaşımına gelen tepkilere kızdı! Sert çıktı

İran paylaşımına gelen tepkilere kızdı! Sert çıktı

Ek gümrük vergisi koydu, aralarında Türkiye de var

Ek gümrük vergisi koydu, aralarında Türkiye de var

Ünlü iş insanı Erdoğan Akbulak, safarideki çatışmada hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı Erdoğan Akbulak, safarideki çatışmada hayatını kaybetti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.