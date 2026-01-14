Mersin Limanı’nda 280 bin sentetik hap ele geçirildi

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı ekipler, suç ve suçlularla mücadele kapsamında hassas, titiz ve takipli çalışmalar yürüttü.

SENTETİK ECZACI ÜRÜNÜ HAP ELE GEÇİRİLDİ

Bu çalışmalar neticesinde, yurtdışından Mersin Limanı’na gelen ve buradan tekrar yurtdışına gönderilmesi planlanan, geçici depolama alanında bulunan 50 koli içerisinde toplam 280 bin adet pregabalin etken maddeli sentetik eczacı ürünü hap ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır