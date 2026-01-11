HABER

Mersin’de 400 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin’de piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 400 litre sahte içki ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Yenişehir ilçesinde bir şahsın sahte içki üreterek piyasaya süreceği yönünde istihbarat alan ekipler, şüpheliyi yakalamak ve sahte içkileri ele geçirmek amacıyla operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda toplam 400 litre sahte içki, 2 ruhsatsız tabanca, 66 fişek ve 2 şarjör ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İHA

