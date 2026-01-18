HABER

Mersin’de aranan 42 şahıs yakalandı

Mersin’de aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 kişi yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uzun süredir aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında; ’uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, çocuğun cinsel istismarı, dolandırıcılık, hırsızlık, kasten yaralama, Vergi Usul Kanununa muhalefet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ile hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından aranan toplam 42 şahıs yakalandı.
Yakalanan şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

