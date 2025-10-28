HABER

Mersin’de eş zamanlı operasyon: 139 aranan şahıs yakalandı

Mersin’de uyuşturucudan, hırsızlığa kadar birçok suçtan aranması ve hapis cezası olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 65 adres eş zamanlı basıldı, 139 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin evinin içinde fayans arkasında yaptırdığı gizli bölme ise dikkat çekti.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, şehir genelinde ’uyuşturucu madde ticareti, yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel suçlar, 6136 sayılı kanuna muhalefet’ gibi suçlardan haklarında aranması ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik düğmeye basıldı. 65 adresi belirleyen polis eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 139 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin evinin içinde fayans arkasında yaptırdığı gizli bölme ise dikkat çekti.

Gözaltına alınan 139 şahıstan F.C.’nin ’cinsel istismar’ suçundan 25 yıl 9 ay, M.S.’nin ’bilişim sistemleri ile dolandırıcılık’ suçundan 10 yıl 10 ay, H.S.’nin ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma’ suçundan 15 yıl 7 ay hapis cezası, M.K.’nin ’özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek’ suçundan 14 yıl 2 ay, M.U.’nun ise ’yağma’ suçundan 13 yıl 11 ay hapis cezası, E.E.’nin de ’silahla tehdit’ suçundan 13 yıl 1 ay hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34’ü emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Diğer şahıslarla ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

102 ŞAHIS TUTUKLANDI

Öte yandan, kent genelinde yürütülen uygulama ve denetimlerde ise 52 ruhsatsız tabanca 457 fişek ele geçirildi. Bin 108 şahsın işlem yapıldığı uygulamalarda gözaltına alınan şahıslardan 93 şahıs asayiş, 9’u ise hırsızlık suçundan tutuklandı. Polis çalışmalar sırasında 1 adet çalıntı otomobil ve 15 adet çalıntı motosiklet ele geçirdi. 89 kişi hakkında ise 250 bin 484 TL idari para cezası kesildiği bildirildi.Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

