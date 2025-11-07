HABER

Mersin’de fırtına ve hortum seralara zarar verdi

Mersin’in Bozyazı ilçesinde fırtına ve hortum nedeniyle birçok sera zarar gördü. Yaşanan hortum anı ise bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Meteorolojinin uyardığı kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı, Bozyazı ilçesinde gece etkisini gösterdi. Fırtına sırasında oluşan hortum nedeniyle ilçeye bağlı Çubukkoyağı ve Çopurlu mahallelerinde bazı seralar zarar gördü. Naylonların parçalandığı, ürünlerin zarar gördüğü fırtına sabaha karşı etkisini kaybetti. Hortum ve fırtına anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Afetin verdiği zarar ise gün doğunca net olarak gözlemlendi. Üreticiler sabahın erken saatlerinde bahçelerine giderek oluşan zararı kendi imkanlarıyla gidermeye çalıştı.
Amcasının zarar gören bahçesine yardıma gelenlerden Emrah Uçar, dün gece 23.30 sıralarında yaşanan afet nedeniyle bahçelerinin zarar gördüğünü, her yıl benzer durumların yaşandığını belirterek yetkililerden destek istedi.

Mersin'de fırtına ve hortum seralara zarar verdi 6

