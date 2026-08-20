Mersin’de iki park baştan sona yenileniyor

Mezitli Belediyesi, vatandaşların daha nitelikli, güvenli ve modern sosyal alanlarda vakit geçirebilmesi amacıyla park ve yeşil alanlardaki yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yeni Mahalle’de bulunan Masal Park ile Menderes Mahallesi’ndeki Uğur Mumcu Parkı, kapsamlı çalışmalarla yeni bir görünüme kavuşturuluyor. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı. Parkların çocuklardan gençlere, yetişkinlerden ileri yaştaki vatandaşlara kadar her kesime hitap edecek şekilde düzenlendiğini belirten Başkan Tuncer, çalışmaların tamamlanmasıyla mahallelerin önemli yaşam alanlarına kavuşacağını ifade etti.

Yeni Mahalle’de yıllar önce planlanan ve zaman içerisinde yıpranan Masal Parkta kapsamlı bir yenileme çalışması başlatıldı. Proje kapsamında parkın yeşil alanları yeniden düzenlenirken çocuk oyun grupları, spor ve fitness aletleri, basketbol ve tenis sahaları ile vatandaşların bir araya gelebileceği meydan alanı oluşturuluyor.

Menderes Mahallesi’nde bulunan Uğur Mumcu Parkında da yenileme çalışmaları devam ediyor. Parkta çocuk oyun grupları, spor aletleri, yeni yeşil alanlar ve kamelyaların yer alacağı bölümlerin altyapı çalışmaları gerçekleştirilirken basketbol ve tenis sahalarının yapımı tamamlandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Tuncer, Masal Parkın mahalle sakinlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden tasarlandığını belirterek, "Uzun yıllardır kullanılan ve zaman içerisinde yıpranan Masal Parkımızı, Yeni Mahallemize ve Mezitlimize yakışır bir yaşam alanına dönüştürüyoruz. Yeşil alanlarımızdan çocuk oyun gruplarına, spor alanlarından meydan düzenlemesine kadar her ayrıntıyı düşünerek kapsamlı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Tamamlandığında çocuklarımızın güvenle oynadığı, gençlerimizin spor yaptığı ve ailelerimizin keyifle vakit geçirdiği önemli bir buluşma noktası olacak. Şimdiden mahallemize hayırlı olsun" dedi.

Mezitli genelinde parkların yalnızca yeşil alan değil, aynı zamanda mahalle kültürünü ve sosyal yaşamı güçlendiren önemli buluşma noktaları olduğunu belirten Başkan Tuncer, "Kentimizin yaşam kalitesini artırmak için parklarımızı ve yeşil alanlarımızı yenilemeye devam ediyoruz. Amacımız 7’den 70’e tüm hemşehrilerimizin spor yapabileceği, dinlenebileceği, çocuklarıyla güvenli ve keyifli zaman geçirebileceği alanları çoğaltmak. Daha yeşil, daha güzel ve daha yaşanabilir bir Mezitli için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.



Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır