HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mersin’de motosiklet kazasında köpeğin sadakati duygulandırdı

Mersin’de yaşanan motosiklet kazasında yaralanan sürücünün yanından ayrılmayan köpeğinin endişeli bekleyişi, görenleri duygulandırdı.

Mersin’de motosiklet kazasında köpeğin sadakati duygulandırdı

Olay, Yenişehir ilçesi Göçmen mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sol şeride geçmek isteyen motosiklete arkadan gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, kadın sürücü yola savrularak hafif şekilde yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarak yaralı sürücüyü yol kenarına aldı. Bu sırada motosiklette bulunan köpek, kazanın ardından hızla kaldırıma çıkarak sahibinin başucuna geldi ve ondan ayrılmadı. Endişeli şekilde bekleyen köpeğin tepkisi, olay yerindekileri duygulandırdı. Kaza anı ise bölgedeki güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kundakçı komşu hakim karşısına çıktı: ’Çok pişmanım’ savunması yaptıKundakçı komşu hakim karşısına çıktı: ’Çok pişmanım’ savunması yaptı
Şehri birbirine katan araçtan 25 bin 750 adet sentetik ecza ilacı çıktıŞehri birbirine katan araçtan 25 bin 750 adet sentetik ecza ilacı çıktı

Anahtar Kelimeler:
köpek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

4 fenomen, ünlü boyoz tezgahına gitti! Ödedikleri para hepsini şoke etti: Dolandırıyor

4 fenomen, ünlü boyoz tezgahına gitti! Ödedikleri para hepsini şoke etti: Dolandırıyor

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.