HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mersin’de sentetik ecza imalathanesine operasyon: Binlerce hap ele geçirildi, 2 tutuklama

Mersin’de narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda sentetik ecza imalathanesi deşifre edilirken, yüklü miktarda ham madde ve binlerce hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Yenişehir ilçesinde bir adreste sentetik ecza hap üretimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 65 kilo 250 gram sentetik ecza ham maddesi (pregabalin), 45 bin 482 adet doldurulmuş kapsül, 135 bin 100 adet boş kapsül, bin 850 adet ilaç kutusu, 25 gram metamfetamin, 810 adet beyaz renkli hap kutusu, 420 adet kapak, 2 adet ilaç basım makinesi, 1 adet mikser ile 708 blister halinde 9 bin 912 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan A.Ç., S.Ç. ve E.A. isimli şüphelilerden A.Ç. ile E.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, S.Ç. hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.