Mersin’de uyuşturucu taciri 2 şüpheli yakalandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli yakalandı.

Mersin’de uyuşturucu taciri 2 şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Erdemli ilçesinde 2 şüpheli belirlenerek takibe alındı. Takibe alınan şüpheliler düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerleri ve adreslerinde yapılan aramada ise bin 150 adet uyuşturucu hap, 1 kilo 80 gram bonzai, 1 kilo 240 gram esrar ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Jandarmada ifadesi alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 1’i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bayburt’ta nefes kesen kovalamaca: Tavşanın kurdu atlattığı anlar kameradaBayburt’ta nefes kesen kovalamaca: Tavşanın kurdu atlattığı anlar kamerada
Sıcaklık yükseliyor! Türkiye’de hava ikiye bölündüSıcaklık yükseliyor! Türkiye’de hava ikiye bölündü

Bakan Memişoğlu duyurdu: "Tamamen kanserden kurtulmuş hastalarımız oldu"

Trump'tan İran açıklaması! "Çok daha iyi bir kağıt parçası aldık"

Osimhen'in derbide oynayıp oynayamayacağına hakem karar verecek!

Ünlü ilahiyatçı ikinci kez evlendi! Çocuklarından açıklama gecikmedi

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

İslam Memiş altın için tarih verdi: ‘Elinizdekine sahip çıkın’

