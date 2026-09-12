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Mersin’de yangın paniğine neden oldu

Mersin’in Güzelyayla Mahallesi’ndeki bir köy evinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Mersin’de yangın paniğine neden oldu

Mersin’de eski bir köy evinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, Güzelyayla Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Sabah saatlerinde mahalle sakinleri durumu fark etti. İtfaiyeye haber verdiler.

Evden yükselen yoğun duman mahallede paniğe neden oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangının olduğu evin alt kısmı ahır ve odunluk olarak kullanılıyordu.

Yangın sırasında yoğun duman ve alev oluştu. Ekipler, yangının daha fazla yayılmaması için hemen müdahaleye başladı. Koordineli çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı.

Mersin’de yangın paniğine neden oldu 1

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarıyla yangın tamamen söndürüldü. Süreç, Mersin İtfaiyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından anlık takip edildi. AKOM, sahadaki ekiplerle sürekli iletişim içerisindeydi.

Belediye İtfaiye Dairesi Başkan Vekili Fuat Tuğluoğlu, telsizle bilgi aldı. Olay sırasında evde bir vatandaşın tansiyonu yükseldi. Ancak dumandan etkilenmediği öğrenildi.

Sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Vatandaşın sağlık durumu iyi olarak değerlendirildi. Yangın sonrası mahalledeki huzur sağlandı.

Mersin’de yangın paniğine neden oldu 2

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
yangın Mersin İtfaiye sağlık
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