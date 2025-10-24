HABER

Mersin’deki köpek dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı: İki saldırıda kamerada

Mersin’de 2 kişinin yaralandığı ağızlıksız boş bırakılan Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerin ilkin de annenin çocuğunu uzun süre korumaya çalıştığı ardından da kendinin ısırıklara maruz kaldığı yer aldı. İkinci görüntüye ise motor kuryeye saldırı anı yansıdı.

Olay, önceki gün Merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi’nde yaşanmıştı. Alınan bilgiye göre, sahibi tarafından sokakta ağızlıksız bırakılan ‘Rottweiler’ cinsi köpek, çocuklarını almaya giden Şadiye Armut’a saldırdı. Kadını sırt kısmından ısırarak yaralayan köpek, sahibi ve çevredekiler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılırken olay yerine sipariş teslimatı yapmaya gelen motokurye Salih Türk’e yöneldi. Yere düşen kurye köpeğin dişlerinden acı içinde kurtulmaya çalışırken, çevredekiler hayvanı uzaklaştırmak için yoğun çaba harcadı. Olayda her iki kişi de yaralanarak hastanede tedavi gördü. Olayla ilgili polis köpek sahibi F.I.’yı gözaltına alınırken, el konulan köpek Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait hayvan barınağında gözetim altına alındı. Köpek sahibine yaklaşık 7 bin lira idari para cezası uygulanarak, adli işlem başlatıldı. Köpeğin ısırıklarıyla yaralanan Şadiye Armut ile motokurye Salih Türk yaşadıkları dehşet anlarını İhlas Haber Ajansı Muhabirlerine anlatmıştı.

Saldırı anları güvenlik kamerasında
Motokuryenin kask kamerasına saniye saniye yansıyan olayla ilgili iki saldırının da güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İlk görüntüde başı boş bırakılan köpeğin okuldan çıkan çocukların geçtiği yere doğru hızla koşması ve annesinin yanına gelen kıza saldırma girişimi yansıdı. O sırada anne Şadiye Armut'un uzun süre kızını korumaya çalışması ve köpeğin ısırmaya başlamasıyla yere düşmesi görüntülere yansıdı. Çevredekilerin müdahale ettiği olayın hemen ardından motokuryenin yaralandığı ikinci saldırı anı da kameralara yansıdı.

Mersin
