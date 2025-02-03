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Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak ve emniyet müdürü tutuklandı! "Tanımıyorum, olay günü gördüm"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
03.02.2025 20:04
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"Sarallar" adlı suç örgütü üyesi Turan Yıldırım'ın yurtdışına kaçırılmasına yardım ve yataklık eden Edirne'de görevli 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt ile ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Koçak ifadesinde "Turan Yıldırım'ı ise hiç tanımıyorum. Hayatımda ilk defa olay günü gördüm" demişti.

Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak ve emniyet müdürü tutuklandı! "Tanımıyorum, olay günü gördüm"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma çerçevesinde, Sarallar suç örgütüne yönelik yeni bir operasyon düzenlenmiş, hakkında yakalama kararı bulunan örgüt üyesi Turan Yıldırım'ın yurt dışına kaçırılmasına yardım eden Ener Aktaş ve Kenan Koçak ile 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt ve Komiser V.G. ile polis memurları O.B. ve A.Y., Gümrük Muhafaza Memuru B.A. gözaltına alınmıştı.

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TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edilmişti. Soruşturma kapsamında şüpheliler, ‘suçluyu kayırma', ‘göçmen kaçakçılığı ve silahlı suç örgütüne yardım etme' suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheliler tutuklandı.

"HAYATIMDA İLK DEFA OLAY GÜNÜ GÖRDÜM"

Koçak ifadesinde, Ener Aktaş'ı 10 yaşından beri tanıdığını, onun araba ve ev alış satış işleri yaptığını söyledi. Emniyet Müdürünü Mehmet Deniz Karakurt'u ise 1-2 yıldır tanıdığını söylediği öğrenilen Kenan Koçak, "Polis müdürüyle en fazla 3-4 defa görüşmüşüzdür. Aramızda herhangi bir ticari ilişki veya husumet yoktur. Turan Yıldırım'ı ise hiç tanımıyorum. Hayatımda ilk defa olay günü gördüm. Ayrıca firari olduğunu dahi bilmiyordum" şeklinde ifade verdiği anlaşıldı.

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Merve Özbey'in eşinin ifadesi ortaya çıktı! "İlk defa olay günü gördüm" Merve Özbey'in eşinin ifadesi ortaya çıktı! "İlk defa olay günü gördüm"
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Merve Özbey
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