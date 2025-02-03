Şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak gözaltına alınmıştı! İfadesi ortaya çıktı: "İlk defa olay günü gördüm"

Suç örgütü üyesi Turan Yıldırım'ın yurtdışına firarına adı karışan ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak ile Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt'un da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki sorguları tamamlandı.

"HAYATIMDA İLK DEFA OLAY GÜNÜ GÖRDÜM"

Polisteki sorguları tamamlanan zanlılar, bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Adliyeye gönderilen zanlılardan Kenan Koçak'ın verdiği ifadelere ulaşıldı. Koçak ifadesinde, Ener Aktaş'ı 10 yaşından beri tanıdığını, onun araba ve ev alış satış işleri yaptığını söyledi. Emniyet Müdürünü Mehmet Deniz Karakurt'u ise 1-2 yıldır tanıdığını söylediği öğrenilen Kenan Koçak, "Polis müdürüyle en fazla 3-4 defa görüşmüşüzdür. Aramızda herhangi bir ticari ilişki veya husumet yoktur. Turan Yıldırım'ı ise hiç tanımıyorum. Hayatımda ilk defa olay günü gördüm. Ayrıca firari olduğunu dahi bilmiyordum" şeklinde ifade verdiği anlaşıldı.

"YUNAN MEMUR İZİN VERMEDİ"

Şüpheli Kenan Koçak ifadesinde şunları anlattı:

"Olaydan bir gün önce arkadaşım Ener Aktaş beni aradı. 'Seni tatile Yunanistan'a götüreyim mi' dedi. Ben de olabilir dedim. Ertesi sabah Ataşehir'de Ener'in evine gittim. Daha sonra aşağı indik. Ener ile tanımadığım Turan Yıldırım konuşmaya başladılar. Ardından emniyet müdürünün arabasına bindik. Ben öne oturdum. Arkama dönüp tanımadığım Turan Yıldırım'a sordum; 'sende mi bizimle geliyorsun? Pasaport vize var mı?' dedim. İngiliz vizesi gösterdi. Ardından İpsala'ya doğru yola çıktık. Sınıra geldik. Görevli polise evraklarımızı teslim ettik, ardından Yunan sınırına geçiş yaptık. Orada Yunan polisi belgelerimizi istedi, bir kez daha teslim ettik. Yunan memur benim ve Ener'in geçebileceğini, ancak Turan Yıldırım'ın geçemeyeceğini söyledi. Çünkü pasaportu kayıp gözüküyormuş sistemde. Turan Yıldırım bize ‘beni free shopa bırakın ben araç çağıracağım' dedi ve onu oraya bıraktık."

Kenan Koçak'ın bu olayın ardından daha sonra Ener Aktaş ile birlikte Yunanistan'a geçtiklerini ve 2 gün kalıp tatil yaptıktan sonra Türkiye'ye geri döndüklerini söylediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da 28 Aralık'ta Sarallar suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon düzenlenmiş, hakkında yakalama kararı bulunan örgütün önemli isimlerinden Turan Yıldırım'ın yurtdışına kaçırıldığı anlaşılmıştı. Çetenin kilit isminin ülke dışına firar etmesine aracılık edenlerin ise 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt ile ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak olduğu saptandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen "Sarallar suç örgütüne" yönelik soruşturmada, "suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak", "yönetmek", "üye olmak", "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "tehdit", "kasten yaralama" gibi suçlarla 14 eyleme karışan 51 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonda 31 şüpheli yakalandı. Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt'un kaçışına yardım ve yataklı ettiği iddia edilen Turan Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 20 kişi bulunamamıştı. Firari şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmada, Turan Yıldırım'ın yasadışı yollardan yurtdışına firar ettiği saptanırken, ifade işlemleri tamamlanan Polis Müdürü Mehmet Deniz Karakurt ve beraberindeki 7 şüpheli bu sabah İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır