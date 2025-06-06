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Mescid-i Aksa'da binlerce Müslüman bayram namazı kıldı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da binlerce Müslüman bayram namazını eda etti.

Mescid-i Aksa'da binlerce Müslüman bayram namazı kıldı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da Kurban Bayramı coşkusu yaşandı. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya akın eden binlerce Müslüman, cami avlusunda bayram namazı için saf tuttu. Kudüs semalarında sabah ezanıyla birlikte tekbir sesleri yankılanırken, Müslümanlar, İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin dayattığı kısıtlamalara rağmen bayram namazını eda etti. Avludaki binlerce kişi namazın ardından bayramlaşarak, camiden ayrıldı.

Öte yandan, bazı Kudüslüler bayram namazının ardından mezarlık ziyareti gerçekleştirdi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kudüs
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