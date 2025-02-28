Mescid-i Aksa’da Ramazan ayı boyunca kısıtlamalar getirildi! İsrail Hükümet Sözcüsü açıkladı…

İsrail, yarın başlayacak ramazan ayı boyunca işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde ve Mescid-i Aksa’da "güvenlik kısıtlamaları" uygulayacağını açıkladı.

HÜKÜMET SÖZCÜSÜ DAVİD MENCER AÇIKLAMA YAPTI

İsrail Hükümet Sözcüsü David Mencer gazetecilere yaptığı çevrim içi açıklamada, kamu güvenliği gerekçesiyle her yıl olduğu gibi bu yıl da Mescid-i Aksa’da "güvenlik kısıtlamaları" uygulayacaklarını söyledi.

Mencer, her yıl olduğu gibi bu yıl da alınacak önlemlerle şiddet olaylarının önlenmesinin amaçlandığını belirtti ancak kısıtlamaların detaylarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

GEÇEN SENE MESCİD-İ AKSA’YA GİRENLER KİMLERDİ?

Geçen yıl ise, güvenlik gerekçesiyle yalnızca 55 yaş üstü erkekler, 50 yaş üstü kadınlar ve 10 yaş altı çocukların Mescid-i Aksa’ya girmesine izin verilmişti.

Mencer, Mescid-i Aksa’da şiddet olaylarının yaşanmasını önlemek istediklerini öne sürerken güvenlik önlemlerinin detaylarına ilişkin bilgi vermedi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde binlerce İsrail polisi konuşlandırılmıştı.

(AA)