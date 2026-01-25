Mest eden sis manzarası böyle görüntülendi

Üskiyen mevkiinde dağların arasına yayılan sis, bulutlar arasından görünen evler ve orman dokusuyla masalsı güzellik oluşturdu. Ortaya çıkan bu eşsiz görüntüler, doğaseverlerin ilgisini bölgeye çekti.

Kar tatili için Feke’ye gelen Hakan Karacan, Adana’nın kısa mesafelerde farklı mevsimleri bir arada sunabilen nadir coğrafyalardan biri olduğuna dikkat çekerek, "Bir saat içinde denize, bir saat içinde de karlı ormanlara ulaşabiliyoruz. Feke’de oluşan sis manzarası gerçekten çok etkileyici. Bu güzelliğin tadını çıkarıyoruz" dedi.

Doğa fotoğrafçısı Erdal Acar ise bölgenin doğal zenginliklerini görüntülemek için sahada olduklarını belirterek, "Hem Adana’nın doğal güzelliklerini tanıtmak hem de bu eşsiz atmosferin keyfini yaşamak için buradayız" ifadelerini kullandı.