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Mesut Özarslan'dan Mansur Yavaş sözleri! "Bize sahip çıkabilirdi, aylar önce..."

CHP'den istifa ettikten sonra AK Parti'ye katılan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. "İstifa ettiğimiz gün hemen AK Parti'ye geçmek gibi bir durum yoktu" diyen Özarslan "Mansur Yavaş isteseydi bize sahip çıkabilirdi. Aylar önce AK Parti’ye geçmeyeceğimi söylediğimde Mansur Yavaş inanmadı" dedi. Özarslan AK Parti'ye CHP'den yeni geçişlerin olabileceği sinyalini verdi.

Mesut Özarslan'dan Mansur Yavaş sözleri! "Bize sahip çıkabilirdi, aylar önce..."
Recep Demircan

CHP'den istifa ettikten sonra AK Parti iddiaları gündem olan ve geçtiğimiz günlerde AK Parti'ye katılan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan TV100 canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Mesut Özarslan dan Mansur Yavaş sözleri! "Bize sahip çıkabilirdi, aylar önce..." 1

"AK PARTİ BİZE HİÇBİR ZAMAN UZAK DEĞİLDİ"

Mesut Özarslan, “CHP ile Mansur Yavaş Başkanımız vesilesiyle tanıştık; Ankara'daki pek çok ülkücü ve milliyetçinin onun yanında durmasıyla bu süreç yaşandı. Geçmişte İYİ Parti kuruculuğu ve il başkanlığı yaptığım için sağ-milliyetçi cenahla hep iç içeydik. MHP yetiştiğimiz tedrisat, AK Parti ise içindeki pek çok dostumuz ve yakınımız sebebiyle bize hiçbir zaman uzak olmayan partilerdi.” İfadeleriyle siyasi geçmişi hakkında bilgi verdi.

"AK PARTİ'YE GEÇMEK GİBİ BİR DURUM YOKTU"

Özarslan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"İstifa ettiğimiz gün hemen AK Parti'ye geçmek gibi bir durum yoktu. Sonradan yaptığımız değerlendirmelerle doğru adresin AK Parti olduğuna karar verdik. Zaten CHP belediye başkanıyken de Cumhurbaşkanımızı seviyor ve saygı duyuyorduk; buna meclis üyeleri ve teşkilatlar da şahittir. Mecliste kendisiyle ilgili olumsuz söylemler olduğunda, Cumhurbaşkanımızı sevdiğimizi ve devletin başında olduğunu açık yüreklilikle her zaman beyan ettim."

"MANSUR YAVAŞ İSTESEYDİ SAHİP ÇIKABİLİRDİ"

Mesut Özarslan CHP'den istifa ettiği dönemde farklı bir partiye geçmek üzerine görüşmeleri olmadığını vurgulayarak, "Anam ne olduğu belli olmayan bir insan değil, babam ne olduğu belli olmayan bir insan değil. O sinkaflı cümle bize nasıl kullanılır? 'Yok biz iktidara geleceğiz, seni şöyle böyle yapacağız' diyor. Kurucu dediğimiz CHP’nin Genel Başkanı böyle olabilir mi? Olamaz!" diye konuştu.

Mesut Özarslan dan Mansur Yavaş sözleri! "Bize sahip çıkabilirdi, aylar önce..." 2

Özarslan "Anlatmamıza gerek mi vardı? Mansur Yavaş isteseydi bize sahip çıkabilirdi. Sen ne yapıyorsun?' deyip durumu düzeltebilirdi. Belki o dönem sahip çıksaydı bu kriz çözülebilirdi. Sonuçta Mesut Özarslan basit bir insan mıydı? Keçiören yapısını, geçmişimi, bizimle yürüyen insanları düşünün... O sözlerle aslında hepimize birden hakaret edilmiş oldu. Aylar önce AK Parti’ye geçmeyeceğimi söylediğimde Mansur Yavaş inanmadı. Onun iki tane büyük şirketinin bürokratlığını yaptım." dedi.

"KİMLER GEÇER KİMLER GEÇMEZ ONU BİLMİYORUM"

Özarslan, "Birçoğunun gönlünün Cumhurbaşkanı ile olduğunu görüyorum ama kimler geçer kimler geçmez onu bilmiyorum." ifadeleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kendisini yakın hisseden çok sayıda belediye başkanı olduğunu ifade ederken bunların AK Parti'ye geçip geçmeyeceği konusunda bilgi sahibi olmadığını belirtti.

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Mansur Yavaş CHP ak parti Mesut Özarslan
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