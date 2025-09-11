Mesut Yar Habertürk'e el konulduğunu canlı yayında öğrendi: "Şerefim üzerine yemin ediyorum..."

Türkiye güne hareketli bir gündemle başladı. Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 10 kişi için gözaltı kararı verir. Kararın ardından aralarında Habertürk, Show TV ve Bilgi Koleji'nin de bulunduğu 121 şirkete TMSF tarafından el konuldu.

SUNUCU MESUT YAR HABERİ CANLI YAYINDA ÖĞRENDİ

Karar kapsamında şirketlere operasyon yapılırken, Habertürk ekranlarında dikkat çeken bir olay yaşandı. Habertürk konuyla ilgili olarak haberi son dakika olarak verirken, Habertürk ekranlarındaki 'Gün Başlıyor' adlı programı sunan Mesut Yar şaşkınlığını gizleyemedi.

"ŞEREFİM ÜZERİNE YEMİN EDİYORUM BU HABERİ SİZİN ATTIĞINIZ MESAJLARDAN ÖĞRENDİM"

Olaydan daha önce haberinin olmadığını aktaran Yar, "Şerefim üzerine yemin ediyorum bu haberi sizin attığınız mesajlardan öğrendim" dedi.

SUÇLAMALAR NELER?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 8 kişi için gözaltı kararı verdi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlara “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamaları yöneltiliyor.

121 ŞİRKETE EL KONULDU

Soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde bulunan başta Habertürk ve Show TV de olmak üzere 121 şirkete el konuldu. Jandarma ekipleri sabahın erken saatlerinde Can Holding Genel Merkezi başta olmak üzere holdinge bağlı şirketlerde arama yapmaya başladı.