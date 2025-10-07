HABER

Meta, Nijerya'daki 32,8 milyon dolarlık cezayı uzlaşmayla çözmek istiyor

ABD merkezli teknoloji şirketi Meta, Nijerya hükümetinin kestiği 32,8 milyon dolarlık para cezasını uzlaşma yoluyla çözmek üzere görüşmeler yürütüyor.

Başkent Abuja'daki Federal Yüksek Mahkeme'de görülen duruşmada, Meta ve Nijerya Veri Koruma Komisyonu (NDPC) avukatları, uzlaşma görüşmelerinde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Meta'nın avukatı Fred Onwuobia, tarafların taslak uzlaşma şartlarını karşılıklı olarak paylaştığını ifade etti. NDPC avukatı Adeola Adedipe ise bir sonraki duruşmada ortak bir uzlaşma metninin sunulmasının planlandığını söyledi.

DURUŞMA EKİM AYININ SONUNA ERTELENDİ

Mahkeme, tarafların uzlaşma metnini sunacağı veya kararın açıklanacağı duruşmayı 31 Ekim 2025'e erteledi.

NDPC, Nijeryalı kullanıcıların kişisel verilerini izinsiz işlediği, sınır ötesi veri aktarım kurallarını ihlal ettiği ve gerekli uyum değerlendirmesini sunmadığı gerekçesiyle Şubat 2025'te Meta'ya 32,8 milyon dolarlık ceza kesmişti.

META'DAN HEM İTİRAZ HEM UZLAŞI TALEBİ

Meta ise karara itiraz etmiş ve uzlaşma talebinde bulunmuştu.

(İHA)

07 Ekim 2025
