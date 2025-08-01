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Mete ve Görkem artık çevre müfettişi... Bakan Kurum’dan yayladaki çöpleri toplayan iki kardeşe teşekkür: “İyi ki varsın Mete, iyi ki varsın Görkem”

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Sedef Karatay

Gümüşhane’nin Taşköprü Yaylası’nda ziyaretçilerin çöp bırakmasına gösterdikleri tepki ile gündem olan Mete ve Görkem Koç kardeşlere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum teşekkür mektubu gönderdi. İki kardeşi ‘çevre müfettişi’ ilan eden Bakan Kurum, sosyal medya hesabından “İyi ki varsın Mete, iyi ki varsın Görkem. Yaylalarını kirletenlere çöp toplayarak örnek olan Mete ve Görkem artık bizim çevre müfettişimiz. Böyle çocuklarımız varken gözümüz arkada kalmaz.”

Taşköprü Yaylası’na bırakılan çöplere tepki gösteren Mete ve Görkem Koç kardeşlerin görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da iki kardeşinin hassasiyetini karşılıksız bırakmadı. Bakan Kurum, Bakanlığın çocuklar için başlattığı Çevre Müfettişi Projesi kapsamında Mete ve Görkem’i Çevre Müfettişi ilan etti.

Mete ve Görkem artık çevre müfettişi... Bakan Kurum’dan yayladaki çöpleri toplayan iki kardeşe teşekkür: “İyi ki varsın Mete, iyi ki varsın Görkem” 1

“DOĞAMIZ ÇOK TEMİZ OLSUN”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Gümüşhane İl Müdürü Cemil Bayram, Bakan Kurum’un teşekkür mektubuyla birlikte, çevre müfettişi kimliklerini ve çeşitli hediyeleri çocuklara ulaştırdı. Ayrıca Bakan Kurum, ilçeye 50 çöp konteyneri konulması için de talimat verdi. Bakan Kurum’un mektubunu okuyan Görkem Koç, “Murat Kurum Bakanımıza çok teşekkür ediyorum hediyeleri yolladığı için. Doğamız çok temiz olsun insanlar da bir daha pisliklerini atmasın” dedi. Mete de Bakan Kurum’a teşekkür etti.

Mete ve Görkem artık çevre müfettişi... Bakan Kurum’dan yayladaki çöpleri toplayan iki kardeşe teşekkür: “İyi ki varsın Mete, iyi ki varsın Görkem” 2

BAKAN KURUM: SİZ VARSINIZ DİYE YARINLARIMIZ TERTEMİZ OLACAK

Bakan Kurum, mektubunda “Atıkların arasından umut toplayan toprağımızı, suyumuzu, havamızı koruyan iki doğa dostu, cesur yürekli kahraman. “Biz temizliyoruz, yine kirletiyorlar” diyerek büyüklere sorumluluklarını hatırlatıyor, herkese örnek oluyorsun. O minik ellerin kocaman yüreğinle topladığın atıkları göstererek “Artık doğamıza sahip çıkın” diyorsun. Yaptığın iş o kadar kıymetli ki; o cesur adımlarla dünyanın geleceğini değiştiriyorsun, cennet vatanımıza sahip çıkıyorsun. Sen doğayı korudukça ağaçlar daha gür, çiçekler daha renkli, yaylalar daha temiz, dereler daha berrak akacak. İyi ki varsın Mete, İyi ki varsın Görkem. İyi ki doğayı seviyorsun. İyi ki senin gibi evlatlar yetiştirmişiz. Siz varsınız diye yarınlarımız tertemiz olacak. Sen ve bütün çocuklar bizim geleceğimizsiniz. Bütün gayretimiz; size tertemiz bir dünya, yaşanabilir bir geleceği miras bırakmak. Kocaman bir teşekkür ve sevgiyle…” ifadelerine yer verdi.

Mete ve Görkem artık çevre müfettişi... Bakan Kurum’dan yayladaki çöpleri toplayan iki kardeşe teşekkür: “İyi ki varsın Mete, iyi ki varsın Görkem” 3

Bakanlığın çevre hassasiyeti oluşturmak için Ocak 2020'de hayata geçirdiği Çevre Müfettişi Projesi kapsamında çevre gönüllüsü çocuklara ‘çevre müfettişi’ kimlikleri veriliyor.

Mete ve Görkem artık çevre müfettişi... Bakan Kurum’dan yayladaki çöpleri toplayan iki kardeşe teşekkür: “İyi ki varsın Mete, iyi ki varsın Görkem” 4

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Anahtar Kelimeler:
Çevre Kirliliği Taşköprü yayla çevre ve şehircilik bakanı murat kurum
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