Meteoroloji'den son hava durumu tahmini! Günler sonra nefes alacağız, rüzgar ve yağmur kapıda ama... (25 Temmuz hava durumu)

Sıcak havayla yatıp sıcak havayla kalkan Türkiye, günlerdir adeta kavruluyor. 50 derecelerin hissedildiği aşırı sıcaklıklarla mücadele sürerken bir yandan da Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminleri takip ediliyor. Günlerdir bunaltan sıcaklar sonrası bir nebze de ferahlatacak haber sonunda geldi. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre iki gün de olsa serinletici rüzgarlar etkili olacak ve lokal yağışlar görülecek. Önümüzdeki hafta ise sıcaklıkların yeniden zirve yapacağı belirtiliyor. Peki, 25 Temmuz 2025 hava durumu nasıl? İşte gün gün, bölge bölge, il il hava durumu tahminleri ve detaylar...

METEOROLOJİ DUYURDU: SERİNLETECEK RÜZGARLAR GELİYOR

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bugün gün içerisinde hızı 60 kilometreye kadar çıkacak kuvvetli rüzgar beklenirken sert esecek rüzgar yarın da etkisini gösterecek.

İki gün boyunca etkili olacak rüzgarların, sıcak havadan bunalanları bir nebze olsun serinletecek.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcakların rüzgarın etkisi ile kuzey ve iç kesimlerde bir miktar azalma eğilimi göstermesi bekleniyor.

YAĞIŞLAR NEFES ALDIRACAK

Bugün Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars ve Ağrı çevreleri ile Samsun'un doğu, Ordu'nun, Giresun'un, Trabzon'un ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ağrı çevrelerinde etkili olacak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin edilirken hava sıcaklığının, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve doğu kesimleri, Kuzey ve Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz'in batı kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KAVURUCU SICAKLIKLAR GİTMEDEN GERİ GELECEK

Bugünden başlayarak 2 gün sürecek kuvvetli rüzgarı duyuran Meteoroloji, kara haberi sona sakladı. Kısa süreli ve düşük miktardaki sıcaklık düşüşlerinin rüzgarlı havanın ardından sona ereceğini açıklayan meteoroloji uzmanları Pazar günü itibari ile kavurucu sıcaklıkların geri geleceğini duyurdu.

HAFTA SONU DA ETKİSİ SÜRECEK

Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonu yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Tekin, sıcak hava dalgasının etkisinin süreceğini, yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceğini bildirdi.

Tekin, yurdun büyük bir bölümünde yağış beklenmediğini ancak cuma ve cumartesi Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinde kısa süreli yağışların görüleceğini kaydetti. Ankara, İstanbul ve İzmir'de yağış beklenmediğini ifade eden Tekin, havanın açık olacağını belirtti.

ORMAN YANGINI TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Kuvvetli rüzgarın bunaltan sıcaklarda biraz nefes aldırması beklenirken devam eden orman yangınlarının şiddetlenme riskini taşıdığını ise unutmamak gerek. afetharitasi.org'da yayımlanan harita "Aşırı tehlike" uyarısı ile vatandaşları uyarırken Türkiye orman yangını risk haritasında kıpkırmızı olarak gösterildi.

Türkiye en batısından en doğusuna kadar uzanan uçtan uca bir hat boyunca orman yangını riski altında görülürken vatandaşlar orman yangınlarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılıyor.

HAVA SICAKLIĞI 38 İLDE 40 DERECEYİ AŞTI

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde dün termometreler, 38 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi. Söz konusu 38 ilde sıcaklık ilçelere göre 40 ile 49,1 derece aralığında seyretti.

Yurt genelinde bugün en yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 49,1 derece olarak ölçüldü. Sıcaklık Mardin'in Kızıltepe ilçesi ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde ise 48,8 derece olarak kaydedildi.

25 Temmuz Cuma, bugün beklenen hava sıcaklıkları ise şu şekilde:

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey ve kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Samsun'un doğu kesimleri ile Ordu'nun, Giresun'un, Trabzon'un ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı

TRABZON °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusunun çok bulutlu, Erzurum, Kars ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ağrı çevrelerinde, öğle saatlerinde, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 46°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 44°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 44°C

Az bulutlu ve açık