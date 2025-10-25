HABER

Meteoroloji'den 10 il için 'sarı kodlu' uyarı! Karla karışık yağmur geliyor! 5 günlük haritalı hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde yağış uyarısında bulundu. Marmara, Ege ve Karadeniz’de kuvvetli sağanak yağış beklenirken Doğu Anadolu’nun yükseklerinde ise karla karışık yağmur etkisini gösterecek. Gök gürültülü sağanak yağış beklenen 10 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege, Karadeniz ile Ankara'nın kuzeyi, Hatay kıyıları, Sivas, Çankırı, Antalya, Adana, Osmaniye, Ardahan ve Kars çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz ile Samsun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının Marmara ve Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor, rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT!

Yağışların; Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz ile Samsun çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

10 İLDE 'SARI KODLU' UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün kuvvetli sağanak yağış beklenen 10 ili sarı kod ile uyardı.

Uyarı alan iller arasında Bolu, Bursa, Kastamonu, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce yer aldı.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

25 EKİM CUMARTESİ HAVA DURUMU

26 EKİM PAZAR HAVA DURUMU

27 EKİM PAZARTESİ HAVA DURUMU

28 EKİM SALI HAVA DURUMU

29 EKİM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

