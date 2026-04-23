Meteoroloji'den 16 il için sarı kodlu uyarı! Bahar ne zaman geliyor? Tarih verildi

Meteoroloji’nin tahminlerine göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman hariç), Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz’de sağanak ve gök gürültülü yağışlar görülecek.

20 İLDE SAĞANAK, BAZI BÖLGELERDE KAR

Yağışların; özellikle Bilecik, Isparta, Burdur’un doğusu, Antalya’nın iç kesimleri, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz’in yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 4 ila 7 derece azalacağı, Marmara'da 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde kuvvetli ve fırtına olarak (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

FIRTINA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Rüzgarın; Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde 50-80 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Meteoroloji, bu bölgelerde fırtınaya karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ ve kar erimesi riskine dikkat çekildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz, Bilecik, Isparta, Burdur’un doğusu, Antalya’nın iç kesimleri, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas çevreleri, Bursa'nın güney kesimlerinde yerel kuvvetli olması tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına olarak (50-80 km/saat) esmesi tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

SICAKLIKLAR BÖLGEYE GÖRE DEĞİŞİYOR

SARI KODLU UYARI VERİLEN İLLER

Ağrı

Artvin

Burdur

Erzincan

Erzurum

Giresun

Gümüşhane

Isparta

Kars

Muş

Rize

Sivas

Trabzon

Bayburt

Ardahan

Iğdır

'BAHAR GELİYOR' MÜJDESİ

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yağışların kısa süre içinde İstanbul’u terk edeceğini belirtti.

Şen, "Gerçek bahar sıcaklarına 1 hafta kaldı. 1 Mayıs’tan itibaren özellikle İstanbul dahil batı bölgelerde sıcaklıklar artacak, hatta yaz provası yapacak" ifadelerini kullandı.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU ÖZETLERİ

Marmara: Parçalı bulutlu, yer yer sağanak (Bursa ve Bilecik’te kuvvetli)

Ege: İç kesimlerde kuvvetli sağanak, yükseklerde karla karışık yağmur

Akdeniz: Sağanak ve gök gürültülü yağış, iç kesimlerde kuvvetli rüzgar

İç Anadolu: Yaygın sağanak, yükseklerde karla karışık yağmur

Karadeniz: Bölge genelinde sağanak, yükseklerde kar

Doğu Anadolu: Yağmur ve kar, yükseklerde çığ riski

Güneydoğu: Parçalı bulutlu, kuzey kesimlerde kuvvetli rüzgar

Yetkililer, kuvvetli yağış, fırtına ve çığ riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.