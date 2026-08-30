Meteoroloji'den 25 il için kritik uyarı! Sonbahar havası erken mi geliyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Bitlis ve Şırnak hariç) ile Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması beklenen yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.