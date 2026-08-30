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Meteoroloji'den 25 il için kritik uyarı! Sonbahar havası erken mi geliyor?

Meteoroloji’den birçok il için sağanak yağış uyarısı geldi. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağış beklenirken, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli rüzgar ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı öngörülüyor.

Meteoroloji'den 25 il için kritik uyarı! Sonbahar havası erken mi geliyor?
Çiğdem Berfin Sevinç

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Bitlis ve Şırnak hariç) ile Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji den 25 il için kritik uyarı! Sonbahar havası erken mi geliyor? 1

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Meteoroloji den 25 il için kritik uyarı! Sonbahar havası erken mi geliyor? 2

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji den 25 il için kritik uyarı! Sonbahar havası erken mi geliyor? 3

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması beklenen yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji den 25 il için kritik uyarı! Sonbahar havası erken mi geliyor? 4

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji den 25 il için kritik uyarı! Sonbahar havası erken mi geliyor? 5

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji den 25 il için kritik uyarı! Sonbahar havası erken mi geliyor? 6

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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