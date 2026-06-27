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Meteoroloji'den 9 ile 'sarı' alarm: Sağanak ve fırtınaya dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısında bulundu. 9 il için "sarı" kodlu alarm verilirken, iç ve batı bölgelerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor. Önümüzdeki hafta ise birçok kentte hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi aşacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 9 ile 'sarı' alarm: Sağanak ve fırtınaya dikkat!
Nilgün Arabacı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre bugün yurdun kuzey, doğu ve güneybatı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak.

İç Ege'nin güneyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Tokat çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor.

9 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, kuvvetli yağış ve fırtına riski nedeniyle 9 il için "sarı" kodlu uyarı yayımladı.

Özellikle Doğu Karadeniz'de Trabzon ve Rize çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması beklenirken, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji den 9 ile sarı alarm: Sağanak ve fırtınaya dikkat! 1

Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı 9 il arasında, Artvin, Balıkesir, Çanakkale, Giresun, İzmir, Manisa, Ordu, Rize ve Trabzon yer aldı.

MARMARA VE EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın; Marmara'nın güney ve batısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in kuzeyi, İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40 ila 70 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise normallerin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar, hafta sonundan itibaren sıcaklıkların daha da yükseleceğini belirtiyor.

Meteoroloji den 9 ile sarı alarm: Sağanak ve fırtınaya dikkat! 2

HAFTA BAŞINDA SICAKLIK 45 DERECEYE YAKLAŞACAK

Meteorolojik tahminlere göre Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası önümüzdeki hafta Türkiye'yi de etkileyecek.

İstanbul, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da sıcaklıkların 35-36 dereceye ulaşması beklenirken, Ege ve Akdeniz'in birçok noktasında hissedilen sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkacağı öngörülüyor. Güneydoğu Anadolu'da ise termometrelerin 45 dereceye yaklaşabileceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji den 9 ile sarı alarm: Sağanak ve fırtınaya dikkat! 3

İL İL HAVA DURUMU

Bugün beklenen bazı il merkezlerindeki hava durumu ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:

İstanbul: Az bulutlu ve açık, 31 derece
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, 30 derece
İzmir: Az bulutlu ve açık, 36 derece
Antalya: Az bulutlu ve açık, 35 derece
Adana: Az bulutlu ve açık, 34 derece
Samsun: Sağanak ve gök gürültülü sağanak, 28 derece
Trabzon: Yer yer kuvvetli sağanak, 25 derece
Rize: Yer yer kuvvetli sağanak, 25 derece
Van: Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak, 23 derece
Şanlıurfa: Az bulutlu ve açık, 38 derece

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji
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