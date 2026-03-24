Meteoroloji'den il il uyarı: Sağanak, kar ve fırtına geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu tahminlerini açıkladı. Son raporuna göre, bugün Türkiye genelinde yağışlı hava hakim olacak. Marmara’da kuvvetli rüzgar, Antalya’da yer yer şiddetli sağanak yağış beklenirken Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise kar yağışı etkili olacak. İşte 24 Mart Salı il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den il il uyarı: Sağanak, kar ve fırtına geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Samsun, Şırnak, Hakkari, Ağrı, Kars, ve Ardahan çevreleri ile Erzurum, Bitlis ve Siirt'in doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KAR VE SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Yağışların yağmur ve sağanak Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışlık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Antalya’nın merkez ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji den il il uyarı: Sağanak, kar ve fırtına geliyor! 1

Rüzgarın; Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji den il il uyarı: Sağanak, kar ve fırtına geliyor! 2

Hava sıcaklıkların, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise, genellikle güneyli, yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Antalya’nın merkez ve doğusunda kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji den il il uyarı: Sağanak, kar ve fırtına geliyor! 3

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji den il il uyarı: Sağanak, kar ve fırtına geliyor! 4

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

