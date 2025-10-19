Meteoroloji'den kritik uyarı: 22 il sağanak yağışın etkisinde! Sel ve su baskını tehlikesi

Yurtta Hava Durumu Alarm Veriyor: İstanbul, İzmir Dahil Birçok Şehirde Yağışlar Etkili Olacak. Uzmanlar, Ani Sel ve Su Baskınlarına Karşı Vatandaşları Uyardı.

Türkiye genelinde hava durumu alarm veriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara, Ege'nin kuzey kıyıları ve Batı Karadeniz'in batısında yer alan toplam 22 il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Bu iller arasında İstanbul, İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Yalova, Kocaeli, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Bolu, Düzce, Karabük, Bartın, Zonguldak ve Sinop bulunuyor.

Özellikle Batı Karadeniz bölgesinde beklenen kuvvetli yağışlar, Sakarya'nın kuzey ve doğusu, Zonguldak, Bartın, Düzce ile zamanla Bolu, Karabük ve Kastamonu illerinin kuzey kesimlerinde etkili olacak. MGM, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Yağışların etkisiyle birlikte hava sıcaklıklarının yurt genelinde düşmesi bekleniyor. Ancak, hafta ortasına doğru sıcaklıkların tekrar yükselişe geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise pus ve yer yer sis hadisesi görülebilir.

Büyük şehirlerdeki durum ise şöyle: Ankara, İstanbul ve İzmir'de de yağışların etkili olması bekleniyor. İstanbul'da aralıklı sağanak yağışlar gün boyu devam ederken, İzmir'de öğleden sonra kuvvetli sağanak bekleniyor. Ankara'da ise sabah saatlerinde hafif yağmur geçişleri görülebilir.