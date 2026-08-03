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Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! İstanbul için perşembe detayı

Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, "Hafta boyunca ülkemizin büyük bir bölümü az bulutlu ve açık bir havanın etkisi altında kalacak" dedi. Tekin, önümüzdeki 3 gün sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenen illeri açıkladı.

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! İstanbul için perşembe detayı
Nilgün Arabacı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada yurt genelinde hafta boyunca havanın genellikle az bulutlu ve açık geçeceğini, hava sıcaklıklarının ise genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceğini, güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacağını belirtti.

Tekin, hafta boyunca yağışların ağırlıklı olarak ülkenin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde görüleceğini ifade ederek, bu yağışların genellikle hafif ve orta kuvvette sağanak şeklinde etkili olacağını dile getirdi. Ankara ve İzmir'de önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklenmediğini vurgulayan Tekin, Başkent'te hava sıcaklığının 33-35, İzmir'de ise 36-37 derece olacağını bildirdi.

Tekin, İstanbul'da salı ve çarşamba günlerinin parçalı ve az bulutlu geçeceğini, perşembe günü ise il genelinde hafif ve orta kuvvette sağanak geçişlerinin beklendiğini, kentte sıcaklığın 32-33 derece dolaylarında seyredeceğini sözlerine ekledi.

"HAFTA BOYUNCA ÜLKEMİZİN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ AZ BULUTLU VE AÇIK BİR HAVANIN ETKİSİ ALTINDA KALACAK"

Bu hafta sıcaklıkların genellikle mevsim normallerinde görüleceğini belirten Tekin, "Hafta boyunca ülkemizin büyük bir bölümü az bulutlu ve açık bir havanın etkisi altında kalacak. Hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında, ülkemizin güney ve doğusunda ise yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacak. Yağış olarak bakıldığında ise hafta boyunca ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yağışlar göreceğiz. Yağışlar genellikle hafif ve orta kuvvette kendini gösterecek. Önümüzdeki 3 günlük periyoda ayrıntılı bakıldığında ise salı günü Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz'in doğusu ve Ardahan'ın çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışları göreceğiz. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde ise yerel ve kısa süreli yağış geçişleri olabilir" diye konuştu.

Meteoroloji den peş peşe uyarılar! İstanbul için perşembe detayı 1

"AKDENİZ'İN İÇ KESİMLERİNDE YİNE KISA SÜRELİ YAĞIŞLARI GÖRMEK MÜMKÜN OLACAK"

Bu haftaki yağışların Akdeniz Bölgesi'ne de uğrayacağını dile getiren Tekin, "Çarşamba günüyle devam edecek olursak Doğu Karadeniz'in doğusu ve yine Ardahan çevrelerinde yağışlar göreceğiz. Perşembe günü ise Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Tekirdağ'ın doğusu, İstanbul'un çevreleri, Kocaeli, Çanakkale ve Balıkesir'in kuzeyi ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağışlar kendini gösterirken İskenderun Körfezi, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batısında yine kısa süreli yağış geçişleri olacak. Cuma gününe ve hafta sonuna bakıldığında ise ülkemizin kuzey kesimlerindeki yağışlar kendini göstermeye devam edecek. Salı ve çarşamba günü özellikle Çanakkale, Balıkesir, İzmir'in kuzeyinden rüzgar kuvvetli esecek. Saatte 60 kilometreye çıkabilir. Dikkatli olunmalı" şeklinde konuştu.

Meteoroloji den peş peşe uyarılar! İstanbul için perşembe detayı 2

"BAŞKENT VE İZMİR'DE 3 GÜN BOYUNCA YAĞIŞ BEKLEMİYORUZ"

Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üç büyük kente bakıldığında ise Başkent ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış beklemiyoruz. Hava az bulutlu ve açık olacak. Başkent'te hava sıcaklığı 33-35 derece, İzmir'de 36-37 derece olacak. İstanbul'a bakıldığında ise salı ve çarşamba yağış beklemiyoruz. Az bulutlu ve parçalı olacak. Perşembe günü il genelinde orta kuvvette sağanak yağış geçişleri olacak. 3 gün boyunca ise hava sıcaklığı İstanbul genelinde 32-33 derece arasında seyredecek. Antalya'nın iç kesimlerinde ve yüksek kesimlerinde yağış geçişleri olabilir. Dikkatli olunmalı. Antalya'da hava sıcaklığı 3 gün boyunca 35, Muğla ve çevrelerinde ise yer yer 38 dereceye ulaşacak. Deniz suyu sıcaklığı ise Akdeniz'de yer yer 30 dereceyi görecek, Güney Ege'de 26 ile 27 derece arasında olacak."

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu
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