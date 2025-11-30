HABER

Meteoroloji'den vatandaşlara kar ve sağanak uyarısı! İstanbul'un yanı başına geldi

Kış kendini iyiden iyiye göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşlara art arda uyarılarda bulundu. Kar yağışı İstanbul'un yanı başına kadar gelirken, İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için sağanak yağmur uyarısı verildi. Bazı illerde ise yağışların şiddetli geçeceği vurgulanarak, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışına karşı dikkatli olunması istendi. Yeni haftada sıcaklıklar 5 derece düşecek, iç ve doğu illerinin yükseklerinde kar yağışı başlayacak.

2025 yılının son günlerinde kış kendisini hissettirmeye başladı. Yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul da, yağış beklenen iller arasında yer alıyor.

Akdeniz Bölgesi'ndeki illerde ise yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde bekleniyor. Bu iller için ulaşımda aksama, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi tehlikelere dikkat çekildi.

KAR, İSTANBUL'UN YAKININA YAKLAŞTI

Öte yandan Bolu'nun yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı yaşandı. Köroğlu Dağı'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya ile Kındıra, Sarıalan ve Aladağ yaylaları bölgesinde etkili olan sağanak, gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle yerini kar yağışına bıraktı. Ayrıca lapa lapa yağan kar nedeniyle Bürnük Yaylası beyaza büründü. Kar yağışı cep telefonuyla görüntülendi. Kar, sabah saatlerinde etkisini yitirdi.

KAR UYARISI

Yeni haftada ise İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

Meteoroloji'nin verilerine göre İstanbul'da bugün sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıaklığın 15 derece olması beklenirken, en düşük sıcaklık da 11 derece seviyesinde seyredecek.

ANKARA'DA HAVA DURUMU

Ankara'da sabah saatlerinde beklenen hafif sağanak yağış öğle saatlerinde yerini bulutlu havaya bırakacak. Yağışın ise akşam saatlerinde tekrar kendini hissettirmesi bekleniyor. Gün içindeki en yüksek sıcaklık 12 derece olurken, hava sıcaklığı akşam saatlerinde 7 dereceye kadar düşecek.

İZMİR'DE HAVA DURUMU

İzmir'de de sağanak yağışın saat 18:00'e kadar sürmesi bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinde bitmesi beklenirken, en yüksek sıcaklık 16, en düşük sıcaklık da 11 derece olacak.

