Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu: Sakarya’da kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Sakarya Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre şehir genelinde yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.

Yapılan açıklamada, 6 Eylül Cumartesi günü 13.00 ile 19.00 saatleri arasında il genelinde gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği belirtildi. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI, VATANDAŞLARI UYARDI

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre; yarın (Cumartesi) yurdun kuzeybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren Sakarya çevrelerinde etkili olması beklenmektedir. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle hatırlatılmıştır.

Bu çerçevede oluşabilecek muhtemel risklere karşı gerekli tedbirlerin alınması büyük önem arz etmektedir" ifadeleri yer aldı.

05 Eylül 2025
