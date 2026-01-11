HABER

Meteoroloji'nin uyarı haritası sarıya döndü: Kar, sağanak, fırtına! İstanbul beyaza bürünecek

Yurt genelinde düşen hava sıcaklıklarıyla birlikte şiddetli yağışlar etkisini gösteriyor. Yağışların akşam saatlerinde etkisini daha da artırması bekleniyor. Meteoroloji'nin uyarı haritasında 51 kent için sarı kodlu uyarı verildi. Öte yandan kar İstanbul'a geri dönüyor. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre akşam saatlerinde başlayacak olan kar yağışı, pazartesi ve salı günleri de etkili olacak. İşte hava durumu detayları...

Melih Kadir Yılmaz

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü. Yurt genelinde fırtına ve kuvvetli yağış etkili olurken, akşam saatlerinde de Balkanlar'dan gelen yeni bir soğuk hava dalgası etkisini gösterecek.

Akşam saatlerinde özellikle batı illerinde hava sıcaklığı 5 ila 7 derece birden düşecek. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yeni haftada yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı da etkili olacak.

KAR İSTANBUL'A GERİ DÖNÜYOR

Öte yandan kuvvetli fırtına ve sağanak yağışın etkisi altında olan İstanbul'da kar yağışı da bekleniyor. Kar yağışının akşam saatlerinde başlaması, pazartesi ve salı günü de etkili olması bekleniyor.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI

Ayrıca AKOM İstanbul için kar uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, "Gün boyu yağmurlu bir gökyüzü beklenirken, gece saatlerinden itibaren yağışların karla karışık yağmur ve yüksek bölgelerde kar şeklinde olacağı öngörülüyor. Yağışların pazartesi sabah saatlerinde (06:00) itibaren il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ise devam ediyor.

FIRTINA UYARISI! ÇATI UÇMASI VE ZEHİRLENME RİSKİNE KARŞI DİKKAT

Meteoroloji'nin tahminlerine göre rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerin ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında saatteki hızı 50-80 kilometreye ulaşacak şekilde kuvvetli fırtına olarak esmesi bekleniyor. Vatandaşlara ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi risklerine karşı tedbirli olma uyarısı yapıldı.

METEOROLOJİ'DEN 51 KENTE SARI KODLU UYARI

Mteoroloji'nin uyarı haritasında 51 kent için sarı kodlu uyarı verildi. Uyarı verilen iller ise şu şekilde: Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır

