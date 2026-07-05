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Meteoroloji'nin uyarısının ardından Kağızman’ı sel vurdu

Meteoroloji'nin kuvvetli sağanak ve sel uyarısında bulunduğu Kars'ın Kağızman ilçesinde bir köyde şiddetli yağış, sel ve su baskınlarına neden oldu. Vatandaşlardan dere yatakları, taşkın riski bulunan alanlar ve su baskınlarının yaşanabileceği noktalardan uzak durmaları istendi.

Meteoroloji'nin uyarısının ardından Kağızman’ı sel vurdu

Kağızman ilçesine bağlı Akyayla köyünde kısa sürede etkisini artıran sağanak nedeniyle köy içerisinden geçen dere ve su kanalları taştı. Cadde ve sokaklar çamurla kaplanırken, sel sularının taşıdığı taş, toprak ve molozlar ulaşımı güçleştirdi.

Meteoroloji nin uyarısının ardından Kağızman’ı sel vurdu 1

KARS'IN KAĞIZMAN İLÇESİNİ SEL VURDU

Bazı yollar ise ulaşıma kapandı. Yağışın ardından vatandaşlar, evlerinin avlularına ve bahçelerine dolan suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Köy yollarında biriken çamur ve taşların temizlenmesi için de çalışma başlatıldı.

Meteoroloji nin uyarısının ardından Kağızman’ı sel vurdu 2

VATANDAŞLARA UYARI

Selden bazı tarım arazileri ile bahçeler de zarar görürken, Meteoroloji bölgede yağışların devam edebileceği uyarısında bulundu. Ayrıca vatandaşlardan dere yatakları, taşkın riski bulunan alanlar ve su baskınlarının yaşanabileceği noktalardan uzak durmaları istendi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sel Kars Kağızman meteoroloji genel müdürlüğü
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