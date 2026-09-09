Meteoroloji tarih verdi! Türkiye kavrulacak: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak

Türkiye genelinde yağışlı hava yerini güneşli ve sıcak günlere bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Fevzi Burak Tekin, ülke genelinde hafta boyunca havanın az bulutlu ve açık geçeceğini belirterek sıcaklıkların 4 ila 8 derece artacağını açıkladı.

Ankara'da sıcaklıkların hafta sonu yer yer 35 dereceye ulaşması beklenirken İstanbul'da 28-29, İzmir'de ise 32-33 derece seviyelerinde seyretmesi öngörülüyor. Tekin, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

SICAKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Fevzi Burak Tekin, Türkiye'nin yağışsız bir haftaya girdiğini belirterek, "Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Fevzi Burak Tekin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahmin raporlarına ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ülke genelinde yağışsız bir haftaya girdiklerini belirten Tekin, hava tahmin raporlarına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

"Ülkemizin geneli hafta boyunca az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı ise 4 ila 8 derece artarak mevsim normalleri üzerine çıkacak. Üç Büyükşehir'e bakıldığında başkentte çarşamba günü hava sıcaklığı 28, Perşembe 30, Cuma 32, hafta sonu ise yer yer 35 dereceye kadar yükselecek.

İstanbul'a bakıldığında hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde 28 ila 29 derece arasına çıkacak.

İzmir'de ise 32 ila 33 derece arasında seyredecek.

Özellikle vatandaşlarımıza uyarılarımız söz konusu güneş ışınlarının dik geldiği saat 11.00 ila 16.00 arasında zorunlu kalmadıkça dışarıya çıkmamalarını önemli rica ediyoruz. Deniz suyu sıcaklığına bakıldığında Ege'de yer yer 26-27 dereceye çıkan deniz suyu sıcaklığı Akdeniz'de 30 dereceye geçti. Özellikle Doğu Akdeniz'de Antalya körfezinde 31-32 derece olduğunu söyleyebiliriz."

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu28

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Adana: Az bulutlu ve açık 37

Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Samsun: Parçalı bulutlu 28

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 23

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır