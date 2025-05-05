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Meteoroloji tarih vererek duyurdu: Sıcaklık rekoru geliyor... İstanbul da listede!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre 14 ilde kuvvetli sağanak yağış ve fırtına beklenirken yurdun bazı bölgelerinde toz taşınımı yaşanacağı belirtiliyor. Öte yandan Meteoroloji, 7 Mayıs tarihini işaret ederek sıcaklık rekoru uyarısı verdi. Verilere göre yurdun bazı bölgelerinde ise hızı saatte 50-70 kilometreye çıkması beklenen fırtına bekleniyor.

Meteoroloji tarih vererek duyurdu: Sıcaklık rekoru geliyor... İstanbul da listede!
Doğukan Akbayır

MGM'den yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile bazı İç Anadolu ve Ege şehirlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Uzmanlar yeni haftada etkili olacak sıcak hava dalgasının özellikle etkileyeceği illeri de açıklayarak bu bölgelerde sıcaklık rekoru kırılabileceğini ifade etti.

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7 MAYIS İŞARET EDİLDİ! SICAKLIK REKORU KIRILABİLİR

Uzmanlar sıcak hava dalgasının özellikle Marmara bölgesinde etkili olacağını duyurdu. 7 Mayıs'ı işaret eden Meteoroloji, özellikle İstanbul, Gebze, Kocaeli, Tekirdağ ve Bursa’da sıcaklık rekoru görüleceğini belirtti.

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MARMARA VE KARADENİZ'DE SİS BEKLENİYOR

Yağışların, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olabileceği belirtildi. Marmara ve Karadeniz kıyılarında ise sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus görülebilir. Öte yandan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

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DİKKAT! RÜZGAR 50-70 KİLOMETRE İLE ESECEK

Hava sıcaklıklarında genel bir değişiklik beklenmiyor. Batı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde, diğer kesimlerde ise normaller civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın çoğunlukla güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Ancak Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde (50–70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

toz

UYARILAR

Kuvvetli Yağış:

Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve çevre illerde etkili olacak kuvvetli sağanaklar, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara yol açabileceğinden vatandaşların tedbirli olmaları isteniyor.

Kuvvetli Rüzgar:

Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda beklenen kısa süreli fırtınaya karşı vatandaşlardan çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Toz Taşınımı:

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da beklenen toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi düşebilir, görüş mesafesi azalabilir ve çamur şeklinde yağış görülebilir. Bu bölgelerde yaşayanların sağlık ve ulaşım açısından dikkatli olmaları öneriliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar'ın kuzey kesimlerinin, akşam ve gece saatlerinde Muğla çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın batı kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas, Kayseri, Niğde çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Eskişehir'in güney ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeydoğusu ile Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğu kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

hava durumu

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul meteoroloji genel müdürlüğü
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