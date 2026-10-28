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Meteoroloji tarih vererek il il uyardı! İstanbul'un tüm ilçelerinde bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için Adana, Antalya, Mersin ve Muğla'ya turuncu, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 25 il için sarı kodlu yağış uyarısı yaptı. Bazı bölgelerde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak beklenirken sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Meteoroloji tarih vererek il il uyardı! İstanbul'un tüm ilçelerinde bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarına ilişkin yayımladığı meteorolojik uyarı haritasıyla çok sayıda il için kuvvetli yağış alarmı verdi. Adana, Antalya, Mersin ve Muğla için turuncu kodlu uyarı yapılırken İstanbul dahil 25 ilde sarı kodlu uyarı yayımlandı.

İstanbul'un tüm ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Özellikle turuncu kodla uyarılan dört ilde yağışların yer yer aşırı seviyelere ulaşabileceği belirtilirken sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji tarih vererek il il uyardı! İstanbul un tüm ilçelerinde bekleniyor 1

25 İLDE SARI, 4 İLDE TURUNCU ALARM

Meteorolojiden yarın Adana, Antalya, Mersin ve Muğla için "turuncu", İstanbul'un da aralarında bulunduğu 25 il için "sarı" kodlu yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji tarih vererek il il uyardı! İstanbul un tüm ilçelerinde bekleniyor 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yarına ilişkin meteorolojik uyarı haritasına göre, İstanbul'un tüm ilçelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İstanbul'un yanı sıra Adıyaman, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Isparta, İzmir, Kocaeli, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Sakarya, Tunceli, Şanlıurfa, Batman, Yalova ve Osmaniye için de "sarı" kodlu uyarı verildi.

Meteoroloji tarih vererek il il uyardı! İstanbul un tüm ilçelerinde bekleniyor 3

DÖRT İLDE ÇOK KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

"Turuncu" kodlu uyarı verilen Antalya'nın Muratpaşa, Alanya, Manavgat, Serik, Aksu, Döşemealtı, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, yer yer aşırı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Muğla'nın Ula, Dalaman, Seydikemer, Ortaca, Bodrum, Datça, Fethiye, Köyceğiz ve Marmaris ilçelerinde de yerel çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji tarih vererek il il uyardı! İstanbul un tüm ilçelerinde bekleniyor 4

Adana'nın Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Karaisalı, Karataş, Pozantı ve Sarıçam ilçeleri için çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Mersin'in Akdeniz, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Anamur, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde de yağışların yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji tarih vererek il il uyardı! İstanbul un tüm ilçelerinde bekleniyor 5

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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