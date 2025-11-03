Meteoroloji tarih vererek uyardı: 24 ilde sağanak etkili olacak! Aralarında İstanbul da var...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Kıyı Ege'de yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji haftalık hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre 24 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahmin haritalarına göre önümüzdeki hafta yağış beklenen o iller...

Salı: Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Edirne, Erzincan

Çarşamba: İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, İzmir

Perşembe: İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla

Cuma: İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Bursa, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Denizli, Burdur, Antalya