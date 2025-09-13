Meteoroloji uyardı: 17 kente kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı! İl il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Sakarya, Çankırı, Ankara çevreleri ile Kocaeli, İstanbul'un kuzey ilçeleri, Eskişehir’in güney ve doğusu, Afyonkarahisar’ın doğusu, Konya’nın kuzey ve batısı ve Kastamonu ve Kırklareli kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji, özellikle sağanak yağış beklenen bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Kuvvetli rüzgarın etkili olacağı bölgelerde ise çatı uçmaları ve ağaç devrilmesi riskine dikkat çekildi. Yetkililer, vatandaşların güncel hava durumu raporlarını takip etmesini ve gerekli önlemleri almasını tavsiye etti.
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz’de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu durum, özellikle ulaşım ve açık alan aktivitelerinde aksamalara neden olabilir. Yetkililer, vatandaşları uçuşan cisimlere ve ağaç devrilmesi riskine karşı uyardı.
Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Zonguldak, Karabük, Bolu, Edirne, Sakarya, Kocaeli, Çankırı, Ankara, Eskişehir’in güney ve doğusu, Afyonkarahisar’ın doğusu, Konya’nın kuzeybatısı, İstanbul’un kuzeyi ile Kastamonu ve Kırklareli kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.
Hava sıcaklıklarının yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise normallerin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.
Meteoroloji’nin son tahminlerine göre bazı illerdeki hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle:
Ankara: 28°C, parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İstanbul: 28°C, parçalı bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İzmir: 33°C, az bulutlu ve açık
Kocaeli: 28°C, az bulutlu ve açık
Çanakkale: 30°C, parçalı ve az bulutlu
Edirne: 32°C, parçalı bulutlu
Kırklareli: 27°C, Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Afyonkarahisar: 29°C, öğle saatlerinden sonra doğusunda sağanak yağış
Denizli: 35°C, az bulutlu ve açık
Muğla: 35°C, az bulutlu ve açık
Adana: 36°C, az bulutlu ve açık
Antalya: 33°C, az bulutlu ve açık
Çankırı: 28°C, öğle saatlerinden sonra sağanak yağış
Eskişehir: 26°C, güney ve doğusunda sağanak yağış
Konya: 29°C, kuzeybatısında sağanak yağış
Bolu: 27°C, az bulutlu ve açık
Zonguldak: 26°C, az bulutlu ve açık
Sinop: 29°C, sabah saatlerinden sonra sağanak yağış
Samsun: 27°C, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış
Trabzon: 26°C, sağanak yağış
Rize: 27°C, sağanak yağış
Artvin: 22°C, az bulutlu ve açık
Erzurum: 24°C, parçalı ve az bulutlu
Şanlıurfa: 35°C, az bulutlu ve açık
Diyarbakır: 35°C, az bulutlu ve açık
