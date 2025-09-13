HABER

Meteoroloji uyardı: 17 kente kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı! İl il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olması gerektiği belirtilirken, sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği açıklandı. Detaylar haberimizde…

Sedef Karatay

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Sakarya, Çankırı, Ankara çevreleri ile Kocaeli, İstanbul'un kuzey ilçeleri, Eskişehir’in güney ve doğusu, Afyonkarahisar’ın doğusu, Konya’nın kuzey ve batısı ve Kastamonu ve Kırklareli kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Meteoroloji, özellikle sağanak yağış beklenen bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Kuvvetli rüzgarın etkili olacağı bölgelerde ise çatı uçmaları ve ağaç devrilmesi riskine dikkat çekildi. Yetkililer, vatandaşların güncel hava durumu raporlarını takip etmesini ve gerekli önlemleri almasını tavsiye etti.

ÜÇ BÖLGEDE KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz’de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu durum, özellikle ulaşım ve açık alan aktivitelerinde aksamalara neden olabilir. Yetkililer, vatandaşları uçuşan cisimlere ve ağaç devrilmesi riskine karşı uyardı.

SAĞANAK YAĞIŞ HANGİ BÖLGELERİ ETKİLEYECEK?

Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Zonguldak, Karabük, Bolu, Edirne, Sakarya, Kocaeli, Çankırı, Ankara, Eskişehir’in güney ve doğusu, Afyonkarahisar’ın doğusu, Konya’nın kuzeybatısı, İstanbul’un kuzeyi ile Kastamonu ve Kırklareli kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarının yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise normallerin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji’nin son tahminlerine göre bazı illerdeki hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle:

Ankara: 28°C, parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul: 28°C, parçalı bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir: 33°C, az bulutlu ve açık

Kocaeli: 28°C, az bulutlu ve açık

Çanakkale: 30°C, parçalı ve az bulutlu

Edirne: 32°C, parçalı bulutlu

Kırklareli: 27°C, Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Afyonkarahisar: 29°C, öğle saatlerinden sonra doğusunda sağanak yağış

Denizli: 35°C, az bulutlu ve açık

Muğla: 35°C, az bulutlu ve açık

Adana: 36°C, az bulutlu ve açık

Antalya: 33°C, az bulutlu ve açık

Çankırı: 28°C, öğle saatlerinden sonra sağanak yağış

Eskişehir: 26°C, güney ve doğusunda sağanak yağış

Konya: 29°C, kuzeybatısında sağanak yağış

Bolu: 27°C, az bulutlu ve açık

Zonguldak: 26°C, az bulutlu ve açık

Sinop: 29°C, sabah saatlerinden sonra sağanak yağış

Samsun: 27°C, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış

Trabzon: 26°C, sağanak yağış

Rize: 27°C, sağanak yağış

Artvin: 22°C, az bulutlu ve açık

Erzurum: 24°C, parçalı ve az bulutlu

Şanlıurfa: 35°C, az bulutlu ve açık

Diyarbakır: 35°C, az bulutlu ve açık

