Meteoroloji uyardı: 4 il için sarı kodlu alarm verildi! Karla karışık yağmur geliyor: Şiddetli fırtınaya dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Ekim için son hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER

Sağanak yağış: Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Isparta, Konya, Sivas, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Rize, Samsun, Trabzon, Malatya, Diyarbakır ve Siirt'te sağanak yağış etkili olacak.

Karla karışık yağmur ve kar: Erzurum, Kars ve Van'da karla karışık yağmur ile yer yer kar yağışı görülecek.

MGM'nin tahminlerine göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği, şu bölgelerde yağışların etkili olacağı belirtildi:

İç Anadolu'nun güney ve doğusu

Karadeniz bölgesi

Doğu Anadolu (Hakkari hariç)

Afyonkarahisar'ın güneyi

Adana'nın kuzey ve doğusu

Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Isparta, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 6 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara ile Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi (Iğdır hariç)ile İskenderun körfezi, Ordu, Tokat ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden çok kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçmesı, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SİS VE PUS BEKLENTİSİ

Sabah ve gece saatlerinde şu bölgelerde pus ve yer yer sis hadisesi görülecek:

Marmara

İç Ege

İç Anadolu'nun kuzeybatısı

Karadeniz'in iç kesimleri

Doğu Anadolu'nun doğusu

SARI KODLU ALARM VERİLEN İLLER

Meteoroloji, sarı kodlu uyarı yaptığı 4 ili şu şekilde açıkladı:

Artvin

Giresun

Rize

Trabzon

Vatandaşların sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması tavsiye ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

BURSA: 20°C Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE: 20°C Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL: 18°C Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ: 17°C Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Afyon'un güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Isparta, Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay, Osmaniye ve K. Maraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İskenderun körfezinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeybatısında pus ve yer yer sis olayının görüleceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden çok kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Hakkari hariç) yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeyinde (Iğdır hariç) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.