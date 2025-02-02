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  4. Meteoroloji uyardı! Hava sıcaklığı düşüyor, don tehlikesi var

Meteoroloji uyardı! Hava sıcaklığı düşüyor, don tehlikesi var

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
02.02.2025 13:52
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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, Muğla bölgesinde 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklığının hissedilir derecede düşeceği açıklandı.

Meteoroloji uyardı! Hava sıcaklığı düşüyor, don tehlikesi var

Yapılan uyarıda, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren Muğla’da sıcaklıkların hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Soğuk havanın, kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgârlarla birlikte, Çarşamba gününden itibaren 1 haftalık periyotta etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ayrıca söz konusu periyotta bölgemizin iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışlarının görüleceği tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarına karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir. 5 Şubat Çarşamba günü Muğla’da gerçekleşmesi beklenen günün en yüksek ve gece en düşük hava sıcaklığı 5-3 derece dolayında olması bekleniyor" denildi.

Anahtar Kelimeler:
meteoroloji Muğla don
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