Meteoroloji uyardı! O 7 ilde toz kabusu yaşanacak! Çamur mu yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, bu gece saatlerinden itibaren yarın öğle vaktine kadar Batı Akdeniz ile Güney Ege bölgesinde toz taşınımı görülecek.

7 İL İÇİN UYARI

Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, çamurlu yağış ve ulaşımda aksamalara yol açabilecek. Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyardı.

Toz taşınımın özellikle Antalya, Isparta, Burdur, Muğla, Aydın, Denizli ve İzmir çevresinde etkili olması bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI NEDİR?

Toz taşınımı, atmosferde bulunan ince toz parçacıklarının rüzgâr, fırtına veya diğer hava olayları tarafından taşınması sürecidir. Bu olay genellikle çöl bölgelerinde, kurak ve yarı kurak alanlarda meydana gelir ve uzun mesafeler boyunca etkili olabilir.