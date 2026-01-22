Meteoroloji uyardı: Türkiye'nin doğusunda kar, batısında yağmur var! İstanbul'da sağanak yağış

Türkiye'de geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bırakmış ve sonrasında hava durumu mevsim normallerine dönmüştü. Meteoroloji tarafından tekrar kuvvetli yağış uyarısı verildi.

BATIDA SAĞANAK, DOĞUDA KAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre bugün batı illerinde şiddetli sağanak etkili olacak. Doğuda ise kar yağışı olacak.

SEL, SU BASKINI, HORTUM

Özellikle İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Balıkesir, Isparta, Burdur ve Antalya'da yaşayan vatandaşların dikkatli olması istendi. Burada yaşayan vatandaşlar; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum risklerine karşı uyarıldı.

KUVVETLİ KAR UYARISI

Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında görülecek yağışların Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güney, Osmaniye'nin doğu ve Şanlıurfa'nın batısında kuvvetli kar (10-20 cm), Hatay'ın iç kesimlerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İSTANBUL SAĞANAK YAĞIŞ ETKİSİNE GİRİYOR

Öte yandan Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da bu sabah başlayan sağanak yağış aralıklarla devam edecek. İstanbul'da sağanak yağış etkisinin ise 9 gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

15 İLK İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji tarafından 15 il için sarı kodlu uyarı verildi. Sarı kodlu uyarı verilen iller şu şekilde: Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Gaziantep, Hatay, Isparta, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye.