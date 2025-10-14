Meteoroloji uzmanından kar yağışı uyarısı: Yüksek kesimlere yağdı, sıra şehir merkezlerinde!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SICAKLIKLAR DÜŞMEYE DEVAM EDECEK

Çelik, hafta boyunca sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmediğini, sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 2 derece altında seyretmeye devam edeceğini söyledi.

ÖNÜMÜZDEKİ 5-6 GÜNE DİKKAT!

Marmara ve Karadeniz bölgelerinin 5-6 gün boyunca aralıklarla yağışlı havanın etkisinde olacağını belirten Çelik, iç ve güney bölgelerde çoğunlukla havanın parçalı ve az bulutlu olacağını kaydetti.

Çelik, yüksek kesimlerde yağan karın bu mevsim için normal olduğunu ve kar yağışının görüldüğü yerlerin rakımının 2 bin metre üzerinde bulunduğunu belirterek, ilerleyen günlerde kar yağışlarının mevsim normalleri çerçevesinde daha düşük rakımlara ve şehir merkezlerine de ulaşacağını ifade etti.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Ankara'da bu hafta yağış beklenmediğini belirten Çelik, havanın parçalı az bulutlu, en yüksek sıcaklıkların ise 18 ila 20 derece bandında seyredeceğini aktardı.

İstanbul'da yarın ve perşembe günü sağanak geçişlerinin görüleceğini vurgulayan Çelik, en yüksek sıcaklıkların İstanbul'da da 18 ila 20 derecelerde seyredeceğini bildirdi.

Çelik, İzmir'de önümüzdeki 3-4 gün boyunca yağış beklenmediğini, havanın az bulutlu olacağını ve sıcaklığın 25 derece civarında seyredeceğini kaydetti.

(AA)