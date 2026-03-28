Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük illerinde Pazar günü kuvvetli yağış uyarısı yaptı.Düzce Valiliği meteorolojik uyarı paylaşarak vatandaşları bilgilendirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük illerinde Pazar günü kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Düzce Valiliği meteorolojik uyarı paylaşarak vatandaşları bilgilendirdi. Yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre; 29 Mart 2026 Pazar günü Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük çevrelerinde görülecek sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Zamanla soğumaya bağlı olarak iç ve yüksek kesimlerde (1000 m üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Yağışın 30 Mart 2026 Pazartesi saat 12.00’a kadar etkili olması bekleniyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Araç içerisindeki köpek üzerine atlayınca direksiyon hakimiyetini kaybettiAraç içerisindeki köpek üzerine atlayınca direksiyon hakimiyetini kaybetti
Bağcılar’da bir binanın çatısı çöktü: 2 araç hasar gördüBağcılar’da bir binanın çatısı çöktü: 2 araç hasar gördü

Karabük
İsrail'de sirenler çaldı! İran gece yarısı füze saldırısı başlattı

Trump'tan Hürmüz Boğazı oyunu: 'Trump Boğazı' dedi

SON DAKİKA | Liverpool'dan 100 Milyon Euro'luk çılgınlık! Salah'ın yerine milli gururumuz Kenan Yıldız...

Gözaltına alınan Güzide Duran'ın ifadesi ortaya çıktı

Rusya'dan yeni savaş yasağı! Altından sonra şimdi de... 1 Nisan'da başlıyor

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

