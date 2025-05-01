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Meteorolojiden 'sarı kod' uyarısı sonrası Aydın'da yağmur etkili oldu

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin Aydın için yaptığı sarı kodlu uyarının ardından kentte öğle saatlerinden sonra sağanak yağış etkili oldu.

Meteorolojiden 'sarı kod' uyarısı sonrası Aydın'da yağmur etkili oldu

Aydın'da öğle saatlerinin ardından bastıran sağanak yağış, şehir merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı vatandaşlar da hazırlıksız yakalandı. Yağmurdan korunmak isteyen birçok kişi otobüs duraklarına ve dükkan tentelerine sığındı. Yetkililer, yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji, özellikle ani su baskınlarına ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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