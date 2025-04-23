Meteorolojiden yağış uyarısı

Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Erzurum, Ardahan ve çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgar güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, yağış alan yerlerde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Uzmanlar kuvvetli yağış uyarısında bulunarak "Yağışların Erzurum, Ardahan ve çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dediler.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır