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Meteorolojinin uyardığı Bingöl’de sağanak etkili oldu

Meteorolojinin uyarıda bulunduğu Bingöl’de öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

Meteorolojinin uyardığı Bingöl’de sağanak etkili oldu

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün yağış uyarısında bulunduğu Bingöl’de sağanak yağış etkili oldu. Kısa süreli sağanak sonrasında bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Sürücüler ve yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, Bingöl çevreleri ile Tunceli’nin kuzey ve doğu kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir" denildi.

Meteorolojinin uyardığı Bingöl’de sağanak etkili oldu 1

Meteorolojinin uyardığı Bingöl’de sağanak etkili oldu 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl
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